Глава Альметьевска: «Программа „Наш двор“ перезагружает дворовые пространства»

Фото: Салават Камалетдинов, архив ИА «Татар-информ»

О результатах и планах, сложностях и перспективах программы «Наш двор» глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов рассказал в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

По словам собеседника агентства, в Альметьевском муниципальном районе программа реализуется второй год. В 2020 году было отремонтировано 52 двора, в этом году капитально обновятся 93 двора. Основной объем работ в половине дворов завершен, осталось только исправить мелкие недочеты и установить оборудование. В остальных дворах работа продолжается, но в середине сентября ремонт завершится практически везде. Возможно, где-то локально будут устраняться оставшиеся недочеты.

Мэр Нефтеграда заметил, что эта программа невероятно сложна и невероятно важна, она нашла отклик в сердцах многих жителей города и района.

«На самом деле программа „Наш двор“ перезагружает дворовые пространства. Сегодня люди вовлечены в этот процесс. С 16 августа в Альметьевске стартовал проект „Наш двор — добрые соседи“, в рамках которого во дворах многоквартирных домов проводятся праздники, здесь люди знакомятся между собой, общаются, решают насущные проблемы. Также на этих праздниках мы награждаем благодарственными письмами самых активных жителей — это люди, от которых стонут подрядчики и которые добиваются максимума», — отметил глава города.

По мнению Тимура Нагуманова, сложность программы заключается в том, что практически всегда у жильцов возникают разногласия по поводу того, что должно находиться во дворе их дома.

«Очень многим нужны парковки. Есть люди, готовые закатать в асфальт все зеленые зоны, детские площадки, вообще всё закатать в асфальт, чтобы это был огромный плац для машин. Кто-то выступает за детские площадки, кто-то против: это шум, это гам, поставьте нам лавки, пусть будет тихо, говорят одни. По мнению других мамочек, детские площадки должны быть чуть ли не у каждого подъезда, чтобы можно было следить за ребенком из окна. Существуют разногласия и по поводу озеленения двора. Поэтому найти компромисс между людьми бывает крайне сложно», — признал глава района.

Несмотря на все сложности, Тимур Нагуманов уверен, что программа «Наш двор» обеспечивает не только комфорт повседневной жизни, но и новый подход к вовлеченности и ответственности. Люди понимают, что это их территория и она предназначена для всех жителей двора, а также что они несут за нее ответственность. «И постепенно эта сдвижка [в сознании людей] всё-таки происходит», — резюмировал мэр.