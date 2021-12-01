Глава Альметьевска призвал жителей не выходить на тонкий лед

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Instagram призвал жителей не выходить на тонкий лед, так как в нынешнюю погоду это может привести к трагедии.

На комментарий зрителей, что «рыба сама себя не поймает», градоначальник отметил, что в первую очередь необходимо сберечь собственные жизни.

«Безопасность людей на водных объектах — самая актуальная тема на сегодняшний день. К сожалению, каждый год тонкий лед уносит жизни людей. Чаще всего гибнут дети и рыбаки. Избежать трагедии можно, если соблюдать меры безопасности. А безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров», — отметил Нагуманов.

Кроме этого, по словам мэра, нужно помнить, если температура воздуха держится выше нуля в течение трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Также Нагуманов призвал родителей провести беседы с детьми.