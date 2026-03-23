Глава Альметьевска поручила усилить контроль за продажей алкоголя несовершеннолетним

Глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова поручила усилить контроль за реализацией алкогольной продукции несовершеннолетним, а также проанализировать эффективность действующих нормативов размещения торговых точек.

Соответствующее решение принято по итогам совместного заседания антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В мероприятии приняли участие прокурор города, руководители правоохранительных органов, а также представители сфер образования, молодежной политики и спорта.

Ключевой темой обсуждения стала защита подрастающего поколения и профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и алкогольной продукции. Участники рассмотрели текущую ситуацию и вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия.

По итогам заседания Хабутдинова дала ряд поручений, направленных на усиление профилактической работы. В частности, поставлена задача провести дополнительные рейды по выявлению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, с акцентом на контроль со стороны торговых объектов.

Также поручено организовать адресные проверки лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, и семей, находящихся в социально опасном положении.

Отдельное внимание будет уделено обеспечению правопорядка в ночное время. Правоохранительным органам поручено усилить рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей после установленного времени.

Кроме того, глава района инициировала рассмотрение на сессии Совета Альметьевского района вопроса об эффективности действующих нормативов расстояния от образовательных учреждений до торговых точек, реализующих алкогольную продукцию.

«Защита здоровья наших детей и профилактика правонарушений среди молодежи – наша общая цель и ответственность. Мы должны действовать бескомпромиссно в отношении тех, кто нарушает закон и продает алкоголь подросткам», – подчеркнула Хабутдинова.