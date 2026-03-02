«Речь идет о жизни»: глава Альметьевска поручила усилить контроль за очисткой крыш

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова поручила усилить контроль за уборкой снега и наледи с крыш зданий. Об этом она заявила сегодня на расширенном планерном совещании.

Соответствующее поручение получил заместитель руководителя исполнительного комитета Ильвир Габдуллин.

Особое внимание глава района обратила на работу глав сельских поселений: им необходимо провести разъяснительную работу среди жителей частного сектора о рисках схода снежных масс и сосулек, а также усилить мониторинг состояния многоквартирных домов на своих территориях.

«Прошу организовать работу по очистке максимально оперативно. Отнеситесь к этому самым внимательным образом. Речь идет о жизни и здоровье наших жителей», – подчеркнула Хабутдинова.

По ее словам, резкие перепады температур, включая оттепели и морозы, создают серьезную угрозу схода снега и наледи. За уборку кровель многоквартирных домов несут ответственность управляющие компании, которые должны реагировать на обращения жильцов. При этом балконы квартир к общедомовому имуществу не относятся, поэтому их содержание лежит на самих собственниках.

Владельцы частных домов и коммерческих объектов также обязаны следить за безопасностью крыш и прилегающей территории. При обнаружении наледи или сосулек жители могут сообщить об этом в управляющую компанию, а в случае бездействия – обратиться в Межрайонную жилищную инспекцию по телефонам 8(8553) 45-77-76 и 8 (8553) 45-77-75.