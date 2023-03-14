Глава Альметьевска порекомендовал быть начеку перед паводком

Подготовку к предстоящему паводку обсудил в прямом эфире глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов. Жителям города и района он порекомендовал быть начеку, а также подчеркнул, что с приходом весны противопаводковые мероприятия приобретают особый статус. Ситуация находится на постоянном контроле у соответствующих служб.

«Популярность приобретают сезонные темы, особенно связанные с потеплением, которое мы наблюдали на прошлой неделе. В связи с этим пошло обильное таяние снега, образовались большие лужи и скопление талой воды. Весенний период всегда достаточно сложный. Будем с вами вместе начеку, особенно если видим, что где-то скапливается вода, где-то быстро тает снег, где-то образуется наледь. Самое главное — оперативно принимать меры», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

На сегодняшний день в Альметьевском районе ситуация благополучная, критических опасений по паводку не ожидается. Отметка на реке Степной Зай на нуле. По сравнению с прошлым годом осадков выпало на 30% меньше, толщина льда в водоемах составляет 50 сантиметров.

«Река Степной Зай является единственной водной артерией на территории пяти районов, и все талые воды проходят через нее. Мы ее постоянно мониторим. Исходя из температурного режима и состояния рек, проверка проводится два раза в день. Круглосуточно работают посты на территории сел Тайсуганово, Нижняя Мактама, Урсала, Старый Альметьевск, Акташ и Елхово», — пояснил глава района.