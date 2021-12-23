Глава Альметьевска попросил Президента РТ помочь сохранить автобусные маршруты

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов попросил Президента Татарстана Рустама Минниханова помочь сохранить городскую маршрутную сеть. Об этом глава Альметьевска заявил на XVI съезде Совета муниципальных образований республики.

«У нас есть позитивный пример – президентская программа по субсидированию сельских маршрутов, которая позволила где-то реанимировать, а где-то сохранить хорошо работающую пригородную маршрутную сеть. Для сохранения городской маршрутной сети прошу вас, Рустам Нургалиевич, включить в статьи расходов транспортные услуги в бюджеты городов и районов по аналогии с этой программой», – сказал Нагуманов.

Он подчеркнул, что одна из основных проблем на сегодня – это организация качества городского общественного транспорта. «Это и так непростая задача, дорогостоящая для любого муниципалитета. Но ситуация сегодня крайне обострилась, причем настолько, что можно говорить о том, что самостоятельно многим из нас решить проблему становится сложно», – отметил глава Альметьевска.

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По его словам, за последние пять лет в Альметьевске пассажиропоток упал примерно в два раза. «Мы видим цифру, которая аналогична и для других муниципалитетов. Конечно, перевозчики столкнулись с серьезными убытками», – констатировал он.

«За счет срочного реформирования маршрутной сети общественного транспорта удар немного исключили. Более того, благодаря поддержке Президента Татарстана в Альметьевске и многих других городах удалось во многом обновить подвижной состав и сохранить городскую маршрутную сеть. Но даже, несмотря на беспрецедентную поддержку, ситуация сложная. Перевозчики продолжают нести убытки, их невозможность полностью компенсировать из местного бюджета. Здесь нужны кардинальные меры», – добавил докладчик.

По мнению Нагуманова, общественный транспорт – это «не просто предотвращение негатива от жителей, это обязательный элемент противостояния волне автомобилизации городов». «Когда мы говорим людям, что нужно пересаживаться на общественный транспорт, мы должны его предлагать в лучшем виде. Это необходимый элемент сохранения экологического климата в городе. И самое главное – это сохранение динамики городского развития. И мы здесь надеемся на поддержку республики», – заключил он.