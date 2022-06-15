Глава Альметьевска пообещал ценный приз за лучшее признание в любви к велоспорту

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямой трансляции в своем телеграм-канале объявил старт конкурса с ценным призом. Участникам предлагается ответить на вопрос «Почему Вы выбираете велосипед?» под постом Нагуманова во «ВКонтакте». Победителем станет автор самого интересного ответа.

«Мы с моей командой начали конкурс: вам предлагается написать, почему именно вы любите велосипед и выбираете велоспорт. Самый интересный ответ получит гарантированный приз. Фото- и видеоматериалы в ответах приветствуются. Будет интересно почитать ваши ответы — за что же вы любите велосипед», — сказал глава района.

На странице Нагуманова в соцсети отмечается, что в комментариях к посту о конкурсе приветствуются фотографии с велогонки Tatneft Tour de Tatarstan. Соревнования, напомним, проходили в Альметьевске в День России, 12 июня. Город именует себя велостолицей страны. А пост о старте конкурса сопроводил мем на актуальную тему ребрендинга Макдоналдса «Велостолица — и точка».