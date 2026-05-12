Глава Альметьевска поблагодарила медиков, волонтеров и правоохранителей за работу 9 Мая

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова на деловом понедельнике поблагодарила всех, кто принимал участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По ее словам, праздничные события в Альметьевском районе прошли на высоком организационном уровне благодаря совместной работе большого числа специалистов, служб и добровольцев.

Особую признательность руководитель района выразила творческим коллективам и организаторам мероприятий. Именно они, отметила Гюзель Хабутдинова, наполнили праздничные события глубоким смыслом, атмосферой памяти и искренними эмоциями.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников правоохранительных органов, служб быстрого реагирования, медиков и волонтеров, обеспечивавших безопасность и порядок во время массовых мероприятий.

«Ваш профессионализм и ответственность позволили тысячам людей отметить великий праздник в атмосфере гордости и безопасности», – подчеркнула глава района.

Также Гюзель Хабутдинова отметила вклад коммунальных служб, которые обеспечивали чистоту и порядок на городских площадках в дни празднования.

«Благодарность за Великую Победу живет вечно», – резюмировала она.