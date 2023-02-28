Глава Альметьевска записал и передал видеопривет от участников СВО для их жен

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагманов записал видеопривет от участников спецоперации для их жен, матерей, родных и близких. Он сам навестил бойцов СВО и записал ролики с их участием.

Затем в Альметьевске, в ДК «Нефтьче», прошла встреча главы города с семьями мобилизованных — именно тех, с кем встречался на передовой Нагуманов. Напомним, в зону СВО мэр доставил груз и именные посылки от родственников.

«Именные посылки мы возим. Причем стараемся передавать именно ребятам», — отметил он.

Градоначальник рассказал о жизни бойцов, передал приветы, поделился впечатлениями, а также показал участникам встречи записанные ролики. В мероприятии также приняли участие замглавы Марат Гирфанов, предприниматель и депутат городского совета Вячеслав Колотовкин, активист Дамир Батталов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, встреча прошла душевно. Мама одного из участников СВО отметила, что никогда не сомневалась в поступках сына — вот и на этот он поступил достойно, превзошел все ожидания. «Вечером я ему звоню, спрашиваю: „Андрей, ты где?“ А он: „Я в военкомате“. Сейчас я молюсь за всех, чтобы они пришли живыми. Ребята там очень хорошие, дружные, сын говорит, как братья», — рассказала женщина.

Еще один из отцов поблагодарил администрацию за поддержку. «У моего сына двое своих сыновей. Спасибо, что вы не забываете внуков, дарите подарки, устраиваете праздники», — сказал он.

«Они молодцы! Ваши сыновья — настоящие Герои для нас, — отметил Нагуманов. — Они не попрятались по сторонам, а такие, к сожалению, есть... Настоящее спасибо за ваших ребят».

Помимо этого, Тимур Нагуманов на дому поздравил с днем рождения супругу мобилизованного, вручил ей букет цветов. Для Натальи визит гостей стал радостной неожиданностью.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Альметьевск отправит бойцам в зону СВО еще два автомобиля УАЗ.