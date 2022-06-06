Глава Альметьевска об открытии пляжа города: «Важно соблюдать базовые правила купания»

Глава города Альметьевска и Альметьевского района Тимур Нагуманов в онлайн-трансляции своего телеграм-канала констатировал, что пляж городского озера в Альметьевске официально получил допуски и разрешения всех служб, в том числе Роспотребнадзора, и готов к приему отдыхающих. Однако крайне важным с началом купального сезона, подчеркнул он, является безопасное поведение на воде.

«В целом мы видим, что погода налаживается, многих в летнее время потянет на воду. И здесь перед нами встает очень важная тема – безопасность людей на воде. Каждый год, к сожалению, на воде гибнут люди, поэтому критически важно соблюдать базовые правила, находясь у водоема. Это не так уж сложно: родителям ни в коем случае нельзя оставлять детей на воде без присмотра, взрослым – купаться в не предназначенных для этого местах или в пьяном состоянии», – акцентировал Нагуманов.

В Альметьевске, к слову, помимо городского пляжа у озера на 1 июня официально открыты и допущены к эксплуатации бассейны в оздоровительных детских лагерях «Юность», «Солнечный», «Орленок» и в санатории «ЯН».