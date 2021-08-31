Глава Альметьевска: Мы мечтаем о полилингвальном комплексе «Адымнар»

В Альметьевске планируется возвести полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». На ближайшие дни в Нефтеграде запланировано обсуждение окончательного плана по реализации этой программы. Об этом в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Мы мечтаем об этой школе. Для этого у нас есть самый ценный ресурс — это земля. В городе нефтяников он вдвойне уникален, так как город построен на местах добычи нефти. У нас есть микрорайон „Алсу“, в течение последних 10–15 лет там строится коммерческое жилье, но район, к сожалению, сильно обеднен и не обеспечен социальной инфраструктурой», — рассказал гость агентства.

По его словам, жителей в районе становится всё больше, при этом школы там нет, а детский сад перегружен.

«В первую очередь хотим развивать там социальную инфраструктуру. Вот эта школа там нужна, она будет очень востребована. Мало того, она будет востребована жителями не только этого микрорайона, но и всего города в целом. Надеюсь, что план будет реализован, но вот конкретные планы — это прерогатива Рустама Нургалиевича [Минниханова], когда он окончательно объявит, расставит все точки над i, тогда мы сможем зафиксировать эти планы», — заявил Тимур Нагуманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане к 2024 году будут открыты шесть полилингвальных образовательных комплексов. Два из них будут функционировать в Казани, по одному — в Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. В состав комплексов наряду со школами войдут детсады и центры дополнительного образования. В дальнейшем планируется интегрировать полилингвальные школы в международную систему ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Школьные здания строит компания «Грань», реализацию проектов курирует исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Образовательные учреждения строятся по проекту создания полилингвальных комплексов «Адымнар», инициированному Государственным Советником Татарстана и председателем попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимером Шаймиевым.