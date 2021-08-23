Глава Альметьевска: Аномальная жара превратила территории лесов в пороховую бочку

За последние сутки в лесах Альметьевского района Татарстана трижды возникали возгорания. Еще два серьезных возгорания были зафиксированы на прошлой неделе. О ситуации с пожарами в районе во время прямого эфира рассказали глава муниципалитета Тимур Нагуманов и начальник 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по РТ Айнур Ахметшин.

«Жители района уже обратили внимание, что над городом в вечернее время начал появляться смог. К сожалению, ситуация очень напряженная. Аномальная жара, которая стоит сейчас, привела к тому, что леса и территории, прилегающие к лесам, превратились в пороховую бочку. Достаточно малейшей искры или непотушенного окурка, и в районе возникают серьезные пожары», — пояснил Нагуманов.

По словам Айнура Ахметшина, в лесных массивах для недопущения пожаров установлен ряд запретов и ограничений. В частности, гражданам запрещается разводить открытый огонь, оставлять пропитанные керосином, бензином и другими горючими веществами материалы, заправлять топливом баки и двигатели, а также совершать многие другие действия.

«Излюбленный отдых наших горожан — это выезды на природу, разведение открытого огня. К сожалению, жарить шашлыки на природе категорически запрещено до стабилизации обстановки с пожарами», — отметил Ахметшин.

На сегодняшний день при сложных пожарах применяется авиаразведка. «Второй день в Альметьевском и Лениногорском районах проводится авиаразведка на местах горения лесного массива. На данных участках работают пожарные подразделения. Весь состав альметьевского гарнизона переведен на усиленный вариант несения службы, резервная техника введена в боевой расчет», — доложил начальник 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по РТ.

Накануне в оперативные службы поступило сообщение, что в районе населенных пунктов Суркино и Дальняя Ивановка вдоль железнодорожных путей идет сильное возгорание хвойной растительности с переходом огня на лесной массив. В тушении огня помимо пожарных приняли участие работники ПАО «Татнефть» и местные жители. В короткие сроки пожар удалось ликвидировать и предотвратить переход огня на лесной фонд.

Тимур Нагуманов заметил, что в муниципалитете пока достаточно сил и средств, чтобы в максимально короткие сроки локализовывать пожары. «Однако для природы и экологии это очень серьезные потери, а также огромная угроза для объектов экономики», — добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на границе Лениногорского и Альметьевского районов сгорели 5,5 тысячи кв. метров леса.