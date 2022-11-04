Глава Алькеевского района навестил мобилизованных татарстанцев в Казани

Сегодня глава Алькеевского района Александр Никошин вместе с замглавы районного исполкома по соцвопросам Марией Платоновой и председателем общественной организации «Боевое братство» Рустамом Шайхутдиновым навестили мобилизованных ребят из района на Казанском танковом училище и в «Казань Экспо».

Фото: официальная страница Александра Никошина в соцсетях

Мобилизованным из Алькеевского района вручили гуманитарные наборы, а также выяснили, что им еще нужно. Все текущие потребности будут удовлетворены в максимально короткие сроки в рамках полномочий района.

Напомним, ранее во время отправки мобилизованных в Казань исполком Алькеевского района обеспечил ребят наборами первой необходимости и мобильными телефонами.

Фото: официальная страница Александра Никошина в соцсетях

В данный момент самая важная задача руководства района – оказать помощь семьям мобилизованных. Замглавы исполкома Мария Платонова регулярно навещает родственников военнообязанных и выясняет, какая помощь им необходима.

Руководство района обеспечило детям мобилизованных бесплатное питание в школах. Также родственников военнослужащих освободили от родительской платы в детских садах. В районе работает горячая линия, в селе Базарные Матаки организован пункт сбора помощи мобилизованным.