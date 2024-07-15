Глава Алексеевского района: Поддержка наших ребят на передовой – главная задача

Поддержка российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции – это главная задача на сегодняшний день. Алексеевский район собирает гуманитарную помощь, добровольцы изготавливают веревки, окопные свечи, отправляют провиант и многое другое. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал глава муниципалитета Сергей Демидов.

«С момента начала специальной военной операции поддержка наших бойцов на передовой – главная задача, работаем над ней ежедневно. Невозможно переоценить то, что делают парни для нас. Это борьба за нашу свободу, устои и историю», – заявил спикер.

Он добавил, что с начала проведения СВО от района на передовую были направлены почти 30 автомобилей повышенной проходимости, три мобильные бани, около 30 приборов ночного видения, а также другие различные грузы общим весом порядка 60 тонн.

Кроме того, Демидов лично встречается со всеми бойцами из Алексеевского района, которые приезжают домой в отпуск. За каждой семьей закреплен представитель администрации – он всегда с ними на прямой связи и готов оказать всю необходимую помощь.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

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