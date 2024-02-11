Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в Лисичанск

Делегация Алексеевского района Татарстана вернулась из поездки в зону спецоперации. Там они встретились с земляками и передали военным шефскую помощь, автомобиль и тепловизоры.

«У парней боевой настрой, передают всем привет», — рассказал глава района Сергей Демидов, который сопровождал конвой в зону СВО.

Сергей Демидов также посетил 18-ю школу Лисичанска. В учебное учреждение привезли всё необходимое для запуска в ней теплоснабжения.

«Посетили 18-ю городскую школу. Образовательный процесс здесь организован всего по два-три часа в день из-за разрушенной системы отопления. Искренне был поражен отношением педагогов к своему делу, которые, несмотря на постоянные обстрелы, а линия соприкосновения в 5-6 километрах, холод в помещениях, полностью отдают себя своему ремеслу. Настоящие учителя», — поделился впечатлениями глава Алексеевского района.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Елены Ахманаевой.