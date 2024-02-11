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Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в Лисичанск
Делегация Алексеевского района Татарстана вернулась из поездки в зону спецоперации. Там они встретились с земляками и передали военным шефскую помощь, автомобиль и тепловизоры.
«У парней боевой настрой, передают всем привет», — рассказал глава района Сергей Демидов, который сопровождал конвой в зону СВО.
Сергей Демидов также посетил 18-ю школу Лисичанска. В учебное учреждение привезли всё необходимое для запуска в ней теплоснабжения.
«Посетили 18-ю городскую школу. Образовательный процесс здесь организован всего по два-три часа в день из-за разрушенной системы отопления. Искренне был поражен отношением педагогов к своему делу, которые, несмотря на постоянные обстрелы, а линия соприкосновения в 5-6 километрах, холод в помещениях, полностью отдают себя своему ремеслу. Настоящие учителя», — поделился впечатлениями глава Алексеевского района.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Елены Ахманаевой.
Фото: пресс-служба Алексеевского района РТ.
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