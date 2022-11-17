Татарстанская «Алабуга» планирует вернуть специалистов благодаря рекламе в Нью-Йорке

Особая экономическая зона «Алабуга» разместила рекламу на главной площади Манхеттена в Нью-Йорке. Об этом «Татар-информу» рассказал гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

На рекламном баннере на фоне неба говорится: «Пора возвращаться домой».

«Это правда, мы разместили рекламу на Таймс-Сквер. Сейчас необходимо, чтобы люди с самыми современными специальностями в авиастроении, микроэлектронике, биотехнологиях вернулись назад в Россию, Татарстан, „Алубугу“. Нужно, чтобы они развивали нашу страну. Очевидно, что конкуренция обостряется, и мы по-настоящему конкурируем с мировыми лидерами», — отметил он.

По его словам, рекламный баннер на русском языке поможет вернуть специалистов. «Реклама будет транслироваться не так долго. Важнее символизм мероприятия, что мы ждем специалистов. Стоимость рекламы не так принципиальна, принципиально, что люди принесут миллиарды долларов знаний. После Нью-Йорка мы будем продолжать развивать промышленность в Елабуге», – сообщил он.