Глава Актанышского района встретился с ветеранами СВО

Глава Актанышского района Ленар Зарипов провел встречу с демобилизованными ветеранами специальной военной операции. В зале собрались десять участников, вернувшихся домой после выполнения боевых задач.

Целью встречи стала их социальная адаптация. Обсуждались вопросы трудоустройства, получения юридической, психологической и медицинской помощи, а также решение бытовых ситуаций, с которыми сталкиваются ветераны после возвращения к мирной жизни.

Ленар Зарипов подчеркнул, что поддержка ветеранов и их семей остается одним из приоритетов работы муниципалитета. Участники встречи поделились своими предложениями и рассказали о текущих трудностях. На все вопросы были даны разъяснения, а озвученные просьбы взяты в работу профильными службами района.

Муниципалитет продолжит сопровождать каждого ветерана, чтобы помочь им быстрее и увереннее войти в привычный ритм жизни.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.