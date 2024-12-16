Глава Актаныша передал ордена Мужества семьям военнослужащих

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе на слете передовиков почтили память земляков-героев. Глава муниципалитета Ленар Зарипов передал ордена Мужества семьям военных, погибших при исполнении воинского долга.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевого долга в зоне СВО, Айзат Файзуллин был посмертно награжден орденом Мужества. Орден был вручен его отцу Васиму Файзуллину, который с гордостью принял эту награду.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Также орден Мужества уроженца Актаныша Нияза Фаррахова получили его мама Ираида, дочь Аида и бабушка Роза. Эта награда стала символом их памяти и гордости за сына и внука.

Орден Мужества Рамиля Хусаинова передали его жене Ленизе и дочерям. Их сила духа и поддержка друг друга стали примером стойкости для всей республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Слет передовиков вновь напомнил о том, как важно помнить тех, кто защищает нашу страну и проявляет мужество в трудные времена. Мы гордимся нашими героями!» — отметил глава района Ленар Зарипов.