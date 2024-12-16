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Глава Актаныша передал ордена Мужества семьям военнослужащих
В Актанышском районе на слете передовиков почтили память земляков-героев. Глава муниципалитета Ленар Зарипов передал ордена Мужества семьям военных, погибших при исполнении воинского долга.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевого долга в зоне СВО, Айзат Файзуллин был посмертно награжден орденом Мужества. Орден был вручен его отцу Васиму Файзуллину, который с гордостью принял эту награду.
Также орден Мужества уроженца Актаныша Нияза Фаррахова получили его мама Ираида, дочь Аида и бабушка Роза. Эта награда стала символом их памяти и гордости за сына и внука.
Орден Мужества Рамиля Хусаинова передали его жене Ленизе и дочерям. Их сила духа и поддержка друг друга стали примером стойкости для всей республики.
«Слет передовиков вновь напомнил о том, как важно помнить тех, кто защищает нашу страну и проявляет мужество в трудные времена. Мы гордимся нашими героями!» — отметил глава района Ленар Зарипов.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой
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