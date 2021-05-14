Глава Актаныша навестил труженицу тыла, родня которой сетовала на невнимание властей

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов встретился с родственниками пожилой жительницы деревни Новое Зияшево, которые жаловались в соцсетях на невнимание властей к труженице тыла в канун 9 Мая. Сейчас в этой истории поставлена точка. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» внук пожилой женщины Ильнар Мусавиров.

«Я писал про ситуацию с бабушкой, проживающей в деревне Новое Зияшево, что глава села обижает ее, не вручает подарки от имени нашего Президента Рустама Нургалиевича... Было много вопросов по этой ситуации, но сегодня поставлена точка в этой истории», — сказал Мусавиров.

Публикация молодого человека разошлась в социальных сетях. По словам Мусавирова, глава Актанышского района Энгель Фаттахов не остался равнодушным к этой теме, встретился с родственниками труженицы тыла и главой сельского поселения. Все недоразумения были улажены.

«На следующий день Энгель Навапович сам приехал к бабушке, поговорил с ней, привез еще подарки и поставил точку в этом недоразумении! Впервые вижу руководителя, который приходит в дом к простым людям. От имени своей бабушки, ее детей и внуков, правнуков выражаю благодарность Энгелю Наваповичу. Пусть ваши благодеяния, совершенные накануне Ураза-байрама, принесут вам радость и счастье!» — написал Мусавиров.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что глава сельского поселения не отдает пожилой женщине подарок к 9 Мая, мотивируя это тем, что она не заплатила сбор в 500 рублей по добровольному самообложению граждан. Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель аппарата совета Актанышского района Ильшат Вахитов, такой ситуации не могло возникнуть даже теоретически, поскольку труженица тыла освобождена от подобных платежей решением сельского совета.