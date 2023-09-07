Глава Актанышского района Ленар Зарипов доставил гуманитарный груз в зону СВО

Глава Актанышского района Ленар Зарипов доставил гуманитарный груз в зону спецоперации. Об этом руководитель муниципального образования сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня с гуманитарным грузом добрались до первой точки дислокации наших мобилизованных. Ребята молодцы, обустроили быт. Передают всем пламенный привет. Все живы-здоровы», — написал он.

Помимо этого, Ленар Зарипов поблагодарил всех неравнодушных людей, которые помогают бойцам на передовой.

«Спасибо им, и огромное благодарность всем неравнодушным кто помогает нашим бойцам», — поблагодарил глава района.

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