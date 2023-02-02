Глава Аксубаева: «2023 год будет сложным, мы будем делать все для качества жизни людей»

Глава Аксубаевского района Камиль Гилманов на заседании райсовета поделился перспективами на 2023 год. По его мнению, год будет непростым для муниципального образования.

«2023 год будет достаточно сложным. Учитывая непростую политическую обстановку, нам предстоит принять все меры по недопущению ухудшения социально-экономического положения предприятий района, наиболее полной мобилизации всех налоговых и неналоговых доходов», — отметил он.

По словам руководителя муниципального образования, в Аксубаевском районе остается много нерешенных вопросов и проблем. Основные из них — это отсутствие дорог с твердым покрытием в населенных пунктах Новое Мокшино, Ахматка, Малое Сунчелеево; уже в плохом состоянии дороги в деревни Старое Киязлы и Старое Узеево; необходим капитальный ремонт клубов в селах Нижние Савруши, Кзыл-Тау, Кисы, Культура и Савгачево.

Кроме того, требуется капитальный ремонт школ в селах Старые Савруши и Старое Узеево, необходимо наладить водоснабжение в селах Старый Татарский Адам, Васильевка, Нижние Савруши, Сергеевский.

«Главным критерием оценки власти является качество жизни наших граждан, — подчеркнул Камиль Гилманов. — Для ее реализации нам предстоит решать большие и ответственные задачи по всем направлениям социально-экономического развития района. И именно слаженная работа представительной и исполнительной власти поможет нам в полной мере реализовать поставленные перед нами задачи».

В завершение глава района обратился к председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину, который присутствовал на заседании.

«Уважаемый Фарид Хайруллович! Позвольте заверить, что районом в свою очередь будут приниматься все меры для реализации задач, обеспечивающих стабильное социально-экономическое развитие и повышение качества жизни наших граждан», — заключил Гилманов.