Глава Академии общественных наук Шаньдуна пригласил Раиса РТ вновь посетить эту провинцию

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках проходящего в Казани III международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» встретился с членом партийной группы Народного политического консультативного совета провинции Шаньдун и председателем Академии общественных наук этой провинции господином Тан Чжоуянем. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов рассказал, что Татарстан как один из ведущих российских регионов активно участвует в развитии взаимодействия между Россией и Китаем, упомянул регулярные рабочие поездки руководства РТ в КНР и назвал историческим событием визит в Казань китайской делегации во главе с Председателем Си Цзиньпином для участия в саммите БРИКС в октябре прошлого года.

Результаты работы Раис РТ счел хорошими: в 2024 году товарооборот превысил 3,3 млрд долларов США. Отдельно он остановился на истории отношений Татарстана с провинцией Шаньдун. Это была первая китайская провинция, с которой республика подписала соглашение о сотрудничестве еще в 2008 году (сейчас подписаны соглашения еще с семью провинциями – это Сычуань, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, Хэйлунцзян, Чунцин, Цзянси). Сам Минниханов несколько раз посещал провинцию Шаньдун – в 2008, 2014, 2017 и 2018 годах.

Хорошим практическим примером сотрудничества он счел взаимодействие Татарстана с корпорацией «Хайер» (штаб-квартира находится в городе Циндао провинции Шаньдун), которая открыла заводы по производству холодильников, стиральных машин, телевизоров, умный завод по производству коммерческого холода, завод штампованных изделий и завод по производству водонагревателей. Кроме того, КАМАЗ сотрудничает с шаньдунской компанией «Вэйчай».

Раис РТ обратил внимание на логистический потенциал Татарстана, востребованность здесь прямых рейсов в Китай, наличие хороших возможностей для развития сотрудничества в гуманитарной сфере. В республике обучаются примерно 2,7 тыс. студентов из Китая, в Казанском федеральном университете работает образовательно-культурный институт Конфуция (мыслитель родился на территории нынешней провинции Шаньдун).

«Нам необходимо расширять связи между научными сообществами и вузами, реализовывать научные проекты. <…> Российский рынок очень большой, и, если китайские партнеры примут решение развивать сотрудничество, Татарстан может стать хорошей площадкой для выхода на российский рынок», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Тан Чжоуянь в свою очередь заметил, что для его делегации большая честь посетить город, расположенный на реке Волге. Он также согласился с тем, что нынешний форум послужит укреплению отношений не только между странами, но и между их регионами. По словам гостя, делегация Шаньдуна посетила сегодня Казанский университет, где учился Владимир Ленин. Что же касается отношений между городами-побратимами, то ряд городов провинции подписали соответствующие соглашения с Альметьевском и Набережными Челнами.

В ходе встречи Рустама Минниханова пригласили вновь посетить провинцию Шаньдун. «С удовольствием приму приглашение, нам надо работать над укреплением наших отношений», – ответил Раис Татарстана.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.