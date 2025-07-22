Глава Академии наук РТ заявил, что сохранение языков и традиций делает Россию сильнее

В лектории Присутственных мест Казанского Кремля открылась всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные». Приурочено мероприятие к Году защитника Отечества в России и 200-летию памяти императора Александра I (1777–1825).

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на пресс-подходе перед началом конференции акцентировал важность сохранения национальной идентичности.

«Когда в 1991 году создавалась Академия, основной акцент был сделан на сохранении обычаев, традиций и языка. Сколько лет мы работали, всегда искали свое место, а особенно сейчас – в рамках научно-технологического развития [страны]. Академия у нас гуманитарная, 80% ученых работают в этом направлении. И сегодня, когда среди семи направлений научно-технологического развития президент России Владимир Путин выделил сохранение национальной идентичности, мы видим, насколько дальновидны были наши руководители тогда – в 90-х годах», – отметил Минниханов.

Он также подчеркнул, что русский народ объединяет все этносы страны, а вера, несмотря на различия, служит общей духовной основой россиян.

«Русский, татарин, башкир, чуваш – мы все едины. И в рамках этого единения у нас и исследования проводятся, археологические разработки. Почему здесь находим материалы для исследований? Все это для того, чтобы нашу историю никто не смог уничтожить. И сегодня в рамках проведения специальной военной операции только единением мы можем показать, что мы сильная нация и нас не победить», – заключил президент Академии наук РТ.

В конференции участвуют историки, архивисты и музейные работники из Москвы, Подмосковья, Калининграда, Татарстана.