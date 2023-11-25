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Глава Агрызского района присоединился к плетению масксетей для бойцов СВО
Перед началом концерта ко Дню матери в районном Доме культуры города Агрыза состоялся мастер-класс по изготовлению и плетению маскировочных сетей, которые будут отправлены на передовую и станут надежной защитой для ребят в зоне спецоперпации.
В мастер-классе принял участие глава Агрызского района Ленар Нургаянов.
«Оставаться в стороне, наблюдать за тем, что происходит со стороны, мы не имеем права. Хочу поблагодарить вас всех за неравнодушие и помощь фронту. Наши ребята чувствуют поддержку, что их служба очень важна для нас всех. Я горжусь вами!» — сказал он.
Мастер-класс провели умелицы села Варзи-Омга. Сельские активистки показали, как подготавливать ткани, как нарезать их на ленты, растягивать на станках. Также жители села Ямурзино рассказали, как правильно собирать, сушить и готовить травяные чаи, а волонтеры-активисты Молодежного центра и районного Дворца культуры провели мастер-классы по изготовлению окопных свечей, браслетов «для выживания» и оберегов для военнослужащих.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ляйсиры Зигангараевой.
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