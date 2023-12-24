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Глава Агрызского района доставил 3 тонны гумпомощи в ДНР
Главы городов и районов продолжают поездки с гуманитарными миссиями в зону СВО и подшефные города ЛНР. На текущей неделе глава Агрызского района Ленар Нургаянов побывал в Донецкой народной республике.
Бойцам передали необходимые товары, оборудование, специальные средства и приборы, теплую одежду, одеяла, масксети и медикаменты — всего около 3 тонн груза.
Это уже 40-я по счету колонна помощи из Агрызского района. Всего военнослужащим передано более 70 тонн гуманитарного груза.
Большую помощь в формировании поставки землякам оказали трудовые коллективы организаций и предприятий, бизнес-сообщества, депутатский корпус, сельские поселения и просто неравнодушные жители Агрызского района.
По словам Нургаянова, бойцы достойно переносят все сложности воинской службы. Они поблагодарили всех жителей Татарстана за постоянное внимание и практическую помощь.
«Алга! Победа будет за нами!» — убежден глава Агрызского района.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ляйсиры Зигангараевой
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