Глава Агрызского района доставил 3 тонны гумпомощи в ДНР

Фото: t.me/lenarnurgaynov

Главы городов и районов продолжают поездки с гуманитарными миссиями в зону СВО и подшефные города ЛНР. На текущей неделе глава Агрызского района Ленар Нургаянов побывал в Донецкой народной республике.

Бойцам передали необходимые товары, оборудование, специальные средства и приборы, теплую одежду, одеяла, масксети и медикаменты — всего около 3 тонн груза.

Это уже 40-я по счету колонна помощи из Агрызского района. Всего военнослужащим передано более 70 тонн гуманитарного груза.

Большую помощь в формировании поставки землякам оказали трудовые коллективы организаций и предприятий, бизнес-сообщества, депутатский корпус, сельские поселения и просто неравнодушные жители Агрызского района.

По словам Нургаянова, бойцы достойно переносят все сложности воинской службы. Они поблагодарили всех жителей Татарстана за постоянное внимание и практическую помощь.

«Алга! Победа будет за нами!» — убежден глава Агрызского района.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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