Глава Агрыза поздравил с 9 Мая единственных в районе фронтовика и узницу концлагеря

В преддверии Дня Победы глава Агрызского района Татарстана Ленар Нургаянов посетил единственного оставшегося в живых из числа живших в муниципалитете участников Великой Отечественной войны Саубана Миннехузина и узницу концлагеря Валентину Титову, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Руководитель района поздравил ветеранов с праздником, пожелал здоровья и благополучия.

Свидетель и участник боевых действий Саубан Миннехузин в декабре прошлого года отметил 98-летие. Судьба его была непростой, как и у многих его сверстников. Парень из Кучукова не имел возможности закончить школу: в 17 лет его отправили на фронт. Трижды он был ранен. День Победы встретил в городе Орджоникидзе. Во время советско-японской войны сопровождал раненых на санитарных поездах. За отвагу награжден орденом Великой Отечественной войны I степени.

Саубан Миннехузин очень хотел учиться. Поэтому после войны окончил среднюю школу и поступил в Елабужский пединститут. Уже работая в Шаршадинской школе, заочно окончил исторический факультет Казанского пединститута. Затем работал в Янгааульской школе, откуда и вышел на заслуженный отдых.

Сегодня Саубан Миннехузин живет, окруженный любовью и заботой близких и родных. И даже сейчас он остается сильным, смелым, самоотверженным, крепким, упорным человеком, бравым мужчиной, настоящим военным.

Жизнь узницы концлагеря Валентины Титовой является примером созидательного труда, беззаветного служения и безграничной любви к своей стране.

Она родилась 21 мая 1941 года в Ленинградской области в городе Подпорожье, была вторым ребенком в семье.

В начале войны отца сразу забрали на фронт. С приходом немцев маму, двухлетнюю сестру и месячную девочку увезли в концлагерь в Петрозаводск. По рассказам мамы, детей она оставляла где-нибудь под сломанной машиной, а сама уходила на поиски пищи. Заключенные жили в холодных бараках, которые находились за колючей проволокой.

В концлагере они оставались до освобождения советскими войсками в 1944 году. После жили вне колючей проволоки, сначала в землянках, потом в бараках, построенных финнами для себя. В каждом бараке жили 22 семьи. Площадь одной комнаты равнялась 12 кв. метрам. Одежды не было, с сестрой носили одно платье на двоих.

Отец, вернувшись с фронта, заболел и умер. Мама работала в депо, загружала полувагоны углем. Валентина Александровна закончила десять классов и в 17 лет начала работать на заводе мостовых железобетонных конструкций. Всю жизнь до выхода на пенсию проработала на одном заводе. Родила и воспитала дочь. В 2006 году приехала в Агрыз. Считает его своим родным городом.

Была награждена многими юбилейными медалями и знаком «95 лет Советской армии и Военно-морского флота».

«Самые важные события в преддверии Дня Великой Победы — визиты к нашим уважаемым ветеранам. Особое внимание — нашим труженикам тыла, вдовам солдат, несовершеннолетним узникам фашизма, детям войны, ветеранам труда, которым выпала нелегкая ноша поднимать страну после страшной войны. Для ветеранов знать, что они не забыты, их помнят и чтут память об их погибших товарищах — это счастье. А День Победы — действительно праздник со слезами на глазах. Радость победы, которая далась так нелегко, боль и слезы за тех, кто не вернулся домой», — заметил глава Агрызского района Ленар Нургаянов.