Глава афганской делегации в Казани: Ряд группировок хочет повредить связям с РФ

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

Правительственная делегация Афганистана во главе с министром торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддином Азизи высоко оценила результаты работы на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, сопровождавший делегацию на полях форума, отметил, что Россия обладает большим авторитетом в исламском эмирате.

«Афганское Правительство с большим доверием относиться к Татарстану и Российской Федерации. У России авторитета на порядок больше в Афганистане, чем у всех других стран, кто там уже работает или пытается сотрудничать. На данный момент Российские компании уже осваивают рынок Афганистана в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, а также разрабатывают месторождения полезных ископаемых», – заметил собеседник агентства.

По мнению Хабибуллина, у России и Татарстана есть огромный потенциал для расширения объемов торговли с Афганистаном. Исламский эмират заинтересован в поставках российских автомобилей, сельскохозяйственных товаров, топливном экспорте. Эти темы поднимались на заседании Межправительственной комиссии в рамках работы «КазаньФорума». Кроме того, Нуриддин Азизи в разговоре с журналистами отдельно остановился на вопросе трудовой миграции. «Есть общая заинтересованность и со стороны России, и со стороны Афганистана. Есть еще вопросы, связанные с владением языком. Но мы прилагаем усилия для их решения. Совместная комиссия работает над этим вопросом», – пояснил афганский министр.

В ходе переговоров с заместителем Премьер-министра РФ Алексеем Оверчуком Нуруддин Азизи призвал к укреплению экономических связей с Россией, предупредив, что некоторые группировки пытаются подорвать двусторонние отношения.

«Афганистан стал постоянным участником „КазаньФорума“. Афганское правительство еще ни разу не проигнорировали Татарстан. Хотя приглашения из других стран и регионов они часто оставляют без ответа», – подчеркнул Рустам Хабибуллин.

По его словам, сейчас Афганистан стоит на пути экономического подъема. Открываются производства, большими темпами строится жилье. По опыту Татарстана в Кабуле запущена программа ликвидации ветхого жилья.

«Конечно, такое положение вещей нравится далеко не всем политикам. Есть попытки дестабилизировать ситуацию. Но мы уверены, что российско-афганские торгово-экономические отношения ждет прогресс», – резюмировал Рустам Хабибуллин.

