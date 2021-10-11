Глава аэроклуба Мензелинска: «Ощущение, что в двигатель самолета попала птица»

Начальник Мензелинского филиала Центрального Аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов в учебном центре во время оперативного штаба рассказал журналистам, что самолет мог рухнуть из-за попавшей в двигатель птицы.

«Была вспышка в двигателе, хлопок. Такое ощущение, что попала птица. Самолет летел нормально, потом бомбаж произошел и борт стал уходить», — поделился Равиль Нурмехаметов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне под Мензелинском рухнул легкий целевой самолет Л-410, на борту которого находились 22 человека. В результате катастрофы погибли 16 человек, еще шестеро получили различные травмы.