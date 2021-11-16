Глава «Аэрофлота»: Внутренние авиаперевозки в РФ восстанавливаются лучше международных

В России внутренние авиаперевозки в России гораздо лучше и быстрее восстанавливаются после пандемии коронавируса, чем международные, доложил Президенту РФ Владимиру Путину глава компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Если говорить о рыночной позиции группы „Аэрофлот“ в этой ситуации, то пассажиропоток, как мы видим, восстанавливается вместе с российским рынком, и к августу 2021 года мы практически достигли допандемийных значений, отстаем только на 11 процентов. Все это, конечно, благодаря тому, что внутренние перевозки в России гораздо лучше восстанавливаются», — отметил руководитель авиакомпании.

По его словам, внутренние перевозки летом 2021 года на 30% превысили допандемийные показатели.

Полубояринов обратил внимание, что такого результата удалось достичь благодаря запуску новых направлений «Аэрофлота», добавив, что прежде такая сеть маршрутов существовала только в Советском Союзе.

«И суть этой сети состоит в том, что мы разлетаемся не только из нашего единого хаба — из Шереметьево, но и из всех крупных региональных центров. Летим на Черноморское побережье, туда, где массово проводят наши жители отпуска, минуя Москву. Программа удобная, поэтому мы её планируем развивать и дальше», — рассказал глава компании.

Он также подчеркнул, что восстановление международных перевозок остается не очень высоким.

«62 процента к прошлому году еще не хватает», — обратил внимание Полубояринов.