Глава Адыгеи пригласил Путина на юбилей республики

На празднование 100-летия со дня образования Республики Адыгея пригласил Президента России Владимира Путина руководитель региона Мурат Кумпилов. Приглашение прозвучало во время рабочей встречи с главой государства, которая прошла сегодня в режиме видеоконференции, сообщает сайт Кремля.

«В следующем году 100 лет республике. Вы подписали указ о [праздновании] 100-летия республики. Мы всегда Вас ждем. А на 100-летие с удовольствием приглашаем, Владимир Владимирович», — цитирует пресс-служба Кумпилова.

Президент в свою очередь отметил, что такой юбилей — это «действительно большое событие». Он выразил уверенность, что оно пройдет на достойном уровне.

На прошедшей сегодня встрече Президент и глава Адыгеи подробно обсудили вопросы и задачи, стоящие перед регионом. Среди них — вопросы здравоохранения, экономики, социального развития, экологии и другие.

Адыгея была образована 27 июля 1922 года как Черкесская (Адыгейская) автономная область. После многочисленных переименований в июле 1991 года преобразована в Республику Адыгея. Столетие со дня образования республики будет отмечаться в следующем году согласно указу Президента РФ.