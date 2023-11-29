Глава «Абрау-Дюрсо» заявил, что экспорт вина из России в Китай может вырасти в 10 раз

В Китае растет спрос на вино из России, заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Компания предполагает, что уже в 2024 году продажи могут вырасти в 10 раз. По словам спикера, российская продукция считается более качественной и экологически чистой, чем китайская, при этом это касается не только алкоголя, пишет РИА «Новости».

Титов уточнил, что среди граждан КНР очень востребованы интернет-магазины российских продуктов. К примеру, в период «черной пятницы» один из маркетплейсов за час продал 4 тысячи бутылок «Абрау-Дюрсо». Прогноз главы компании следующий: если в 2023-м производитель продает чуть больше 100 тысяч бутылок, то в 2024 году планирует продать более 1 млн.

Как он рассказал, компания переформатировала работу торгового дома в Китае — передала его управление новому партнеру, который хорошо работает на интернет-площадках. Титов отметил, что традиционное российское понимание продаж в Китае не работает, поэтому нужен локальный партнер, чтоб развиваться на китайском рынке.