Глав трех татарстанских фирм обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 167 млн рублей

В Татарстане 46-летнего и 48-летнего учредителей и директоров ООО «Авентура», «Бирхоп» и «Шагар» подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с региональным управлением налоговой службы с 2017 по 2020 год мужчины вносили в налоговые декларации ложные сведения.

В пресс-службе МВД по РТ отметили, что руководители фирм вносили в документы данные о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонившись таким образом от уплаты НДС, налогов на прибыль и страховых взносов на сумму более 167 миллионов рублей.

По информации следователей, были проведены обыски и сейчас допрашиваются свидетели. По данному факту возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.