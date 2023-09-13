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Глав татарстанской фирмы по продаже автозапчастей подозревают в неуплате 20 млн налогов
В Татарстане руководство фирмы «Дан» подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, с 2018-го по 2021 год двое подозреваемых вносили ложные сведения в декларации о работе с 14 контрагентами. Таким образом злоумышленники уклонились от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан и следственным комитетом.
В данный момент ведется расследование всех обстоятельств.
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