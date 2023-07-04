Глав регионов в России начнут оценивать по доступности мест в детсадах и школах

В оценку работы губернаторов в России включены доступность мест в детских садах и школах регионов. Новые критерии указаны в постановлении Правительства РФ.

Помимо того, будут учитываться безопасность образовательных учреждений и доступность для детей с инвалидностью.

«Обеспеченность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций охраной — доля зданий и помещений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем количестве зданий и помещений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций», — отмечается в документе.

Оценка работы губернаторов включает 38 методик. Благодаря им отмечаются успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным. Параметры отражают социально-экономическое развитие региона — от продолжительности жизни до строительства и экологии.