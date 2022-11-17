«Глаголица», детская литпремия из Казани, намерена дойти до ООН и стать услышанной в мире

Независимая литературная премия «Глаголица», созданная в Казани в 2014 году, намерена быть не просто международным проектом по поддержке талантливых детей от 10 до 17 лет в области литературного творчества, но и быть услышанной во всем мире. Такое амбициозное заявление на пресс-конференции в «Татар-информе» накануне финала IX Международного конкурса-премии сделала Ирина Хуснутдинова, создатель благотворительного фонда «Счастливые истории», который и проводит «Глаголицу».

В этом году, как ранее сообщал «Татар-информ», на конкурс поступило рекордное количество заявок за всю историю премии – 2212. Кроме россиян свои работы на премию номинировали претенденты еще из 17 стран мира, в том числе из Франции, Китая, Испании, Германии, США, Монголии, Казахстана, Молдовы и др. В финал прошли 140 человек, которые стали участниками литературной смены в лагере «Звездный» Лаишевского района Татарстана. Для них с 14 по 18 ноября проводятся мастер-классы, встречи с известными состоявшимися писателями – например, с Андреем Усачевым, Ниной Дашевской. Одно из заданий для финалистов, как анонсировали организаторы премии, – создание плаката и слогана, которые станут голосом детей и посланником в ООН.

«Темы были — устойчивые цели и развитие, проблемы защиты окружающей среды, проблемы образования, диалог мира и апология чтения. Говорят, что дети не читают, что они все живут в виртуальном, фрагментированном, очень быстром мире. На самом деле среди эссеистов одна из самых популярных тем — защита чтения, качество литературы, в том числе возрастная маркировка литературы для подростков. Она привлекла невероятный интерес. Мы получили 40 очень интересных текстов, и дети придумали слоган. Были разные варианты, победил „Мир — это каждый из нас“. Эту работу курировал художник, он придумал плакат, дети выбрали лучший дизайн. Этот лозунг будет там начертан. Вообще ЮНЕСКО и ООН регулярно проводят мероприятия, посвященные детству. Есть шанс, что это, действительно, будет услышано, что премия выйдет на глобальный виток», — сказала журналист, член жюри премии «Глаголица» Надежда Ажгихина.

Как именно плакат-победитель доберется и будет продемонстрирован в ООН, по словам Хуснутдиновой, только еще предстоит решить, но идея имеет под собой реальные серьезные намерения.

«Одно мы знаем точно: плакат доберется до ООН и мы будем услышаны в мире», – подчеркнула создатель благотворительного фонда.

Номинаций в «Глаголице» в этом году девять. Среди них проза и поэзия на русском и татарском языках, эссе на русском, художественные переводы с русского на татарский и с татарского на русский, а также переводы с французского, английского и немецкого языков на русский, тексты полилингвальных детей и категория «неформат». В последней был представлен, например, как рассказала курирующая номинацию Нина Дашевская, учебник английского языка, созданный конкурсантом не в академическом стиле, а в формате легкой смешной истории.

Церемония награждения IX международной независимой литературной премии «Глаголица» пройдет 18 ноября в театре кукол «Экият». Будут названы имена 36 лауреатов (в некоторых номинациях по две возрастные категории). Победители получат в подарок планшеты, набор художественных произведений «Малая библиотека». Также будут вручены спецпризы – от Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева за лучшее произведение на татарском языке и призы памяти Роберта Миннуллина и Михаила Яснова за лучшие произведения, созвучные творчеству писателей.