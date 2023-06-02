Гладков заявил об относительно спокойной ночи в Белгородской области

Ночь в Белгородской области, несмотря на вчерашние бои на границе, прошла относительно спокойно. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вместе с тем губернатор заметил, что около 2 часов ночи в Шебекинском городском округе слышал сам — обстрелы территории со стороны украинской армии продолжаются.

Отдельно Гладков прокомментировал ситуацию с эвакуированными из приграничных населенных пунктов. «Более 2,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области», — проинформировал он.

«Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые», — признал губернатор. И добавил, что первые 200 эвакуированных будут отправлены в Яковлевский округ.

Кроме того, продолжается вывоз детей с угрожаемых территорий в другие регионы. В частности, сегодня семьи с детьми, всего около 100 человек, должны будут выехать в Липецкую область.

Upd. (9.53): Согласно информации Министерства обороны, вчера, 1 июня, после интенсивного артиллерийского обстрела российско-украинской границы и города Шебекино украинские военные атаковали одноименный пункт пропуска, а также предприняли еще несколько попыток прорваться на территорию РФ. В основной атаке участвовали примерно две роты мотопехоты с бронетехникой.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что накануне по Шебекину было выпущено примерно 750 снарядов. Это, в частности, почти 300 снарядов из систем залпового огня, более 220 мин и около 170 боеприпасов ствольной артиллерии. По городу также 64 раза выстрелили из танков.