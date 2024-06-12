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СВО 12 июня 2024 08:52

Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливает противопехотные мины с сейсмическими датчиками в 10-километровой приграничной зоне Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Противник в 10-километровой зоне, приграничной, разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», – сказал губернатор.

Он также заявил, что будут предприняты шаги по распространению видеороликов с изображением мин. Гладков настоятельно призвал граждан не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды, и сразу вызывать экстренные службы.

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