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Руc Тат
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Происшествия 23 февраля 2023 11:05

Гладков: В Белгородской области упал самолет Минобороны

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Самолет Минобороны РФ упал в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. О жертвах и пострадавших он на данный момент ничего не сообщил.

«В Валуйском городском округе упал самолет МО.Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Речь идет о самолете Су-24, пилот которого катапультировался, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По предварительным данным, он остался жив. От Минобороны по этому поводу пока не было никаких комментариев.

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