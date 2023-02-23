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Гладков: В Белгородской области упал самолет Минобороны
Самолет Минобороны РФ упал в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. О жертвах и пострадавших он на данный момент ничего не сообщил.
«В Валуйском городском округе упал самолет МО.Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Речь идет о самолете Су-24, пилот которого катапультировался, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По предварительным данным, он остался жив. От Минобороны по этому поводу пока не было никаких комментариев.
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