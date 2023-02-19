Гладков: В Белгородской области при очередном обстреле ВСУ погибла девушка

В селе Белгородской области при обстреле со стороны Украины погибла девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», – написал он в своем телеграм-канале.

Масштабный обстрел Шебекино произошел накануне под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Снарядами сильно покорежило торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий, сообщал Гладков.

Сегодня, по его данным, под обстрел попали хутор Старый Волоконовского района, село Пороз Грайворонского округа, село Староселье Краснояружского района. Ударами частично разрушены дома, повреждены линии электропередач. Пострадавших при сегодняшрих обстрелах нет.

Напомним, в Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. Они начались вскоре после начала военной спецоперации, о которой 24 февраля прошлого года объявил Президент России Владимир Путин. Кроме того, Путин ввел средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.