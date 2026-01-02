news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 2 января 2026 12:01

Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода

Читайте нас в
Телеграм

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центральной части Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки пострадали две мирные жительницы. Одну женщину с черепно‑мозговой травмой и баротравмой доставляют в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, направляют в городскую больницу №2. Обеим оказывается необходимая медицинская помощь.

Удар также привел к повреждениям жилых и коммерческих объектов. В одном частном доме и примерно в четырех десятках квартир в трех многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены кровля и фасад коммерческого здания.

На месте продолжают работать оперативные службы.

#атака БПЛА #Белгородская область
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

1 января 2026
В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

1 января 2026