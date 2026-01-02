Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центральной части Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки пострадали две мирные жительницы. Одну женщину с черепно‑мозговой травмой и баротравмой доставляют в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, направляют в городскую больницу №2. Обеим оказывается необходимая медицинская помощь.

Удар также привел к повреждениям жилых и коммерческих объектов. В одном частном доме и примерно в четырех десятках квартир в трех многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены кровля и фасад коммерческого здания.

На месте продолжают работать оперативные службы.