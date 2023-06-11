В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода 15 вагонов

В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода 15 грузовых вагонов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», — указано в сообщении.

Гладков отметил, что вагоны были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые разбираются в причинах происшествия.