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В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода 15 вагонов
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода 15 грузовых вагонов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», — указано в сообщении.
Гладков отметил, что вагоны были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые разбираются в причинах происшествия.
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