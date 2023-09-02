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Гладков сообщил о гибели человека при обстреле поселка Уразово Белгородской области
При обстреле Вооруженными силами Украины поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня погиб человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.
«Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал губернатор.
Кроме того, два местных жителя пострадали: мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, у женщины — осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Раненые госпитализированы в центральную районную больницу, их состояние, по словам Гладкова, оценивается как тяжелое.
Всего выпущенные из РСЗО ракеты повредили около 20 домовладений. «Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории», — заверил глава области.
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