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Гладков: При обстреле города Шебекино в Белгородской области тяжело ранена женщина
Приграничные территории Белгородской области продолжают подвергаться обстрелам. Под огонь с украинской стороны попал город Шебекино, рассказал в своем Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть пострадавший — женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте», — поделился губернатор имеющейся у него информацией о ситуации.
Кроме того, по словам Гладкова, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за чего на части территории города нет света.
«Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — добавил глава области.
В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Курская и Белгородская области, регулярно подвергаются обстрелам. В частности, сегодня в Шебекинском городском округе было обстреляно село Новая Таволжанка, а 11 февраля в самом Шебекине получили ранения трое мужчин.
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