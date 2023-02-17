Гладков: При обстреле города Шебекино в Белгородской области тяжело ранена женщина

Приграничные территории Белгородской области продолжают подвергаться обстрелам. Под огонь с украинской стороны попал город Шебекино, рассказал в своем Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть пострадавший — женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте», — поделился губернатор имеющейся у него информацией о ситуации.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за чего на части территории города нет света.

«Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории», — добавил глава области.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Курская и Белгородская области, регулярно подвергаются обстрелам. В частности, сегодня в Шебекинском городском округе было обстреляно село Новая Таволжанка, а 11 февраля в самом Шебекине получили ранения трое мужчин.

Из-за обстрелов в приграничных субъектах Федерации бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Помимо этого, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.