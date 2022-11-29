Гладков отверг сообщения о срочном приобретении амуниции и аптечек для МВД

Сотрудникам органов внутренних дел Белгородской области не поручали в срочном порядке закупить зимнее оборудование, аптечки и другую амуницию, сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков во время эфира, организованного в социальной сети «ВКонтакте».

«Никто полицейским задания не давал купить еду и обмундирование на два дня, все в штатном режиме. У нас не самая простая ситуация. Но все силовые структуры на месте, работают в том режиме, в котором все мы сейчас находимся», — подчеркнул Гладков (цитата по ТАСС).

Кроме того, губернатор не подтвердил слухи о намерении Вооруженных сил Украины захватить приграничные города Шебекино и Валуйки. «Не устану повторять: мы слышим это в первую очередь от украинских СМИ, начиная с февраля 2022 года. Это фейки», — поделился он своим пониманием ситуации.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источники рассказал, что белгородские полицейские будто бы получили от руководства список вещей с указанием «как можно скорее» купить за свой счет подшлемники, берцы и зимние бушлаты с ватными штанами. Фигурирующие в списке автоматы Калашникова и бронежилеты, впрочем, якобы будут просто выданы.

Кроме того, руководство ГУ МВД по Белгородской области, согласно информации канала, потребовало от подчиненных подготовить запас продуктов на два дня, «тревожные мешки», спальники, лопатку и тактическую аптечку, в которую входят жгуты, бинты, пластыри для проникающих травм груди и противоожоговые средства.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Белгородская область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. Губернатор региона недавно сообщил о создании у границы фортификационных сооружений — «засечной черты».