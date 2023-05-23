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Гладков опроверг сообщения о заходе новой украинской ДРГ в Белгородскую область
Сегодня обстрелу подверглось три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области. Прилеты отмечались в селе Богун-Городок, хуторе Лозовая Рудка и селе Цаповка. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что жители населенных пунктов не пострадали, разрушений нет.
«Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было», — подчеркивается в сообщении.
По словам Гладкова, информацию опровергли и официальные ведомства: ФСБ, МЧС и Министерство обороны.
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