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Гладков оценил восстановление Шебекино и других населенных пунктов в 20 млрд
Около 20 млрд рублей потребуется на восстановление разрушенных и поврежденных домов, а также иных объектов, находящихся в городе Шебекино и других населенных пунктах Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков на заседании Генерального совета «Единой России», проходившем с участием председателя партии Дмитрия Медведева, передает ТАСС.
«<…> пять многоквартирных домов у нас полностью разрушены, 81 дом частный [разрушен], более 1,2 тыс. квартир и домов требуют ремонта», — констатировал губернатор.
«Общий объем [расходов, которые потребуются], мы посчитали сейчас предварительно, 5 млрд [рублей] — на восстановления жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд — на восстановление учреждений социальной сферы», — добавил Гладков.
Ранее белгородский губернатор уволил своего заместителя Константина Полежаева. В частности, причиной стала некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекине и селе Новая Таволжанка.
В конце июня заместитель главы области Дмитрий Гладский рассказал, что в общей сложности почти 90 предприятий, расположенных в Шебекинском и Грайворонском округах, в том числе 11 крупных компаний, получили повреждения от обстрелов с начала мая 2023 года.
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