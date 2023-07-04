Гладков оценил восстановление Шебекино и других населенных пунктов в 20 млрд

Около 20 млрд рублей потребуется на восстановление разрушенных и поврежденных домов, а также иных объектов, находящихся в городе Шебекино и других населенных пунктах Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков на заседании Генерального совета «Единой России», проходившем с участием председателя партии Дмитрия Медведева, передает ТАСС.

«<…> пять многоквартирных домов у нас полностью разрушены, 81 дом частный [разрушен], более 1,2 тыс. квартир и домов требуют ремонта», — констатировал губернатор.

«Общий объем [расходов, которые потребуются], мы посчитали сейчас предварительно, 5 млрд [рублей] — на восстановления жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд — на восстановление учреждений социальной сферы», — добавил Гладков.

Ранее белгородский губернатор уволил своего заместителя Константина Полежаева. В частности, причиной стала некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекине и селе Новая Таволжанка.

В конце июня заместитель главы области Дмитрий Гладский рассказал, что в общей сложности почти 90 предприятий, расположенных в Шебекинском и Грайворонском округах, в том числе 11 крупных компаний, получили повреждения от обстрелов с начала мая 2023 года.