Гладилин рассказал, стоит ли «Спартаку» продавать Барко и Угальде

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Бывший российский футболист Валерий Гладилин высказался о возможной продаже «Спартаком» полузащитника Эсекьеля Барко и форварда Манфреда Угальде.

«Хорошо, что у "Спартака" есть предложения по Барко и Угальде, но сейчас их продавать не стоит. Оба футболиста проявили себя в этом сезоне, они ведущие игроки "Спартака" в линии атаки. Если клуб намерен бороться за чемпионство, их ни в коем случае продавать нельзя! Потому что им нереально будет найти замену, уже нет времени», – передает слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, Барко выступает за «красно-белых» с лета 2024 года. За столичный клуб он отыграл 27 матчей в РПЛ, где забил 12 мячей и отдал семь передач.

Угальде же пополнил стан «Спартака» зимой 2024 года. В минувшем сезоне костариканец забил 17 мячей в РПЛ и отдал три передачи. Манфред стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ 2024/25.

«Спартак» финишировал на третьем месте в таблице РПЛ с 57 очками.