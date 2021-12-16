ГК «Выбери Радио» в Казани включила «Радио Шансон»

Любимая десятками тысяч слушателей Татарстана станция с 15 декабря открывает вещание на частоте 89,7 FM.

До этого «Радио Шансон» не звучало в городе около полугода. Последний раз станция фигурировала в рейтингах Mediasope в январе 2021 года, тогда она заняла 8-ю позицию с ежедневной аудиторией 87 тысяч человек.

На сегодняшнем российском медиарынке «Радио Шансон» — это сильный и мощный бренд со своей уникальной аудиторией, которую составляют преимущественно мужчины в возрасте 30-45 лет. Таким образом, «Выбери Радио» в Казани теперь имеет больше качественных инструментов для достижения целей клиента. «Радио Шансон» стало пятой радиостанцией в портфеле компании наряду с «Ретро FM», «Радио Дача», «Радио Рекорд» и «Нашим Радио».

Анна Тихонова, директор филиала «Выбери Радио» в Казани: «Мы рады расширению нашего арсенала. „Шансон“ — это понятный и качественный продукт с очень теплой и лояльной аудиторией, которая сохраняет приверженность станции на протяжении многих лет. Уверена, присоединение „Радио Шансон“ к семье „Выбери Радио“ укрепит и саму радиостанцию, и сделает наши рекламные возможности уникальными. У нас уже готовы интересные пакетные предложения для наших клиентов».