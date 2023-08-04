«Таттелеком» отчитался о результатах деятельности за I полугодие 2023 года

Группа компаний «Таттелеком», включающая ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай» (далее — Группа), крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги деятельности за I полугодие 2023 года согласно РСБУ.

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за шесть месяцев 2023 года составила 734 млн рублей, что ниже на 5,7 %, чем за аналогичный период 2022 года (778,7 млн рублей). Чистая прибыль ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») в I полугодии выросла до 162,6 млн рублей при показателе 117,3 млн рублей годом ранее.

Выручка Группы в I полугодии 2023 года составила 5 095,9 млн рублей, что на 6,1 % выше размера выручки, полученной за первые шесть месяцев прошлого года (4 802,7 млн рублей). Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 2,9 % — с 4 185 млн рублей до 4 308,3 млн рублей, выручка ООО «ТМТ» увеличилась с 937,6 млн рублей до 1 000,4 млн рублей за аналогичный период (на 6,7 %). Основное влияние на рост выручки по Группе продолжает оказывать увеличение доходов от оказания услуг доступа в интернет (+7,2 %), подвижной связи (+9,8 %) и платного ТВ (+6,4 %).

«Существенные расходы компании в отчетном периоде были направлены на увеличение фонда оплаты труда и закупку оборудования для реализации таких ключевых инвестиционных проектов, как строительство сетей высокоскоростного интернета по технологии GPON, IP-домофония и видеонаблюдение, реализацию которых активно продолжаем, — отметил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов. — Так, за 6 месяцев этого года в Татарстане ввели в эксплуатацию более 52 тыс. портов по технологии GPON, что составляет 52,2 % от годового плана и на 9,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках проекта IP-домофонии общая емкость к середине 2023 года достигла более 9 тыс. панелей, которые обслуживают порядка 250 тыс. квартир. Другим крупным направлением является видеонаблюдение: за I полугодие „Таттелеком“ установил свыше 2,5 тыс. камер, при этом 1,1 тыс. камер размещено в школах и детских садах Казани по программе обеспечения безопасности общеобразовательных и дошкольных учреждений. Всего „Таттелеком“ сейчас насчитывает более 36 тыс. камер по республике, включая камеры IP-домофонов. После завершения этапа тестирования в этом году был запущен обновленный продукт „Безопасный дом“, благодаря которому владельцы домохозяйств пользуются облачным видеонаблюдением по сети GPON».

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