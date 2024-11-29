ГК «Садовое кольцо» приступила к облицовке фасадов ЖК Savin Premier

Фото: пресс-служба ГК "Садовое кольцо"

Девелопер завершил устройство кровельного покрытия и начал монтаж фасадов из клинкерного кирпича на всех жилых секциях премиального комплекса на набережной реки Казанки.

Кроме того, в первой секции ведется каменная кладка стен и перегородок на уровне 25 этажа, и завершается установка прямоугольных окон. Инженеры монтируют системы кондиционирования, отопления, а также системы питьевой воды на техническом этаже. Ведется прокладка сетей электроснабжения в местах общего пользования.

Помимо этого, в третьей и четвертой секциях продолжается монтаж оборудования в индивидуальном тепловом пункте, выполняются работы по утеплению стен и потолка в венткамерах. Во второй, третьей и четвертой секциях завершена прокладка сетей кондиционирования. Здесь строители приступили к монтажу арочных окон.

Фото: пресс-служба ГК "Садовое кольцо"

В здания заведены следующие наружные инженерные сети: водопровод, канализация, отопление, электрика, ливневая канализация. На площадках паркинга идет изготовление металлических каркасов клумб стилобата, и ведется устройство деформационного шва на стилобате.

На строительной площадке работают 76 сотрудников и 3 единицы техники, в том числе один башенный кран.

ЖК премиум-класса Savin Premier строится в Ново-Савиновском районе на первой береговой линии реки Казанки с видом на исторический центр города. Оригинальный архитектурный облик проекта с перевернутыми арочными окнами и коричнево-терракотовым корпусом в стиле ар-деко станет ярким акцентом квартала Savin City. Концепция закрытого внутреннего пространства на стилобате разработана европейским ландшафтным бюро WOWHAUS. Дизайн премиальных лифтов ЖК разработан Студией Артемия Лебедева. У подножия башен вскоре появится благоустроенный прибрежный парк «Спортивный». Savin Premier неоднократно признавался «Лучшим жилым комплексом Казани» как на российских, так и на международных конкурсах.

Фото: пресс-служба ГК "Садовое кольцо"

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Реклама. ООО СЗ «Садовое кольцо Казань-2»